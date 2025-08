San José regresa a la Primera “A” con ilusión y desafíos

El histórico club San José de Oruro vuelve esta tarde a la División Primera “A”, enfrentando a Rosario Central en el partido estelar de la fecha inaugural.

El encuentro está programado para las 15:00 horas en el estadio “Jesús Bermúdez Torres”, marcando el reencuentro del equipo con su fiel hinchada tras años de ausencia y crisis institucional.

EL RETORNO DE UN GIGANTE HERIDO

San José fue durante años el único representante orureño en la División Profesional, destacando como uno de los clubes más taquilleros del país. Sin embargo, entre 2019 y 2021, errores dirigenciales lo llevaron al descenso y a la desaparición de la Primera “A”. Reapareció recién en 2023 en la Primera “B”, y ahora, tras superar impugnaciones y pérdida de puntos, vuelve con esfuerzo y esperanza.

CRISIS INSTITUCIONAL AÚN LATENTE

A pesar del regreso deportivo, el club continúa inmerso en una profunda crisis dirigencial. La gestión de Elías Vallejos es duramente cuestionada por socios e hinchas, y la falta de elecciones organizadas por el Tribunal de Honor ha generado desconfianza. Las deudas económicas siguen siendo una amenaza, con riesgo de sanciones y pérdida de puntos.

UN PLANTEL LIMITADO PERO COMPROMETIDO

El equipo no puede habilitar nuevos jugadores y debe recurrir a los ya registrados en el sistema Comet. Con recursos escasos, se logró contratar al técnico René Peña y conformar un grupo competitivo. Los 18 jugadores convocados para el debut incluyen a Wilson Simón, Gabriel Chambi, Abel Díaz, Elio Ayma, Cristian Cortez, entre otros.

JORNADA COMPLETA

La fecha inaugural también incluye el partido entre Empresa Minera Huanuni e Ingenieros a las 13:00, ambos retornando a la Primera “A”. Además, en la cancha del Regimiento Camacho, se disputarán cuatro encuentros:

Deportivo Escara vs Deportivo Shalon (09:00)

VHSR vs Oruro Royal (11:00)

Corque FC vs Universidad (13:00)

Sportivo Euqueño vs Aurora (15:00)