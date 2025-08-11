Santa Cruz: Anuncian bloqueo en carretera internacional exigiendo la conclusión de un módulo educativo en Charagua

Santa Cruz: Anuncian bloqueo en carretera internacional exigiendo la conclusión de un módulo educativo en CharaguaCategorías EconomíaEtiquetas 11/08/2025 Los pobladores de la comunidad San Isidro del Espino (Charagua) exigen al Gobierno que cumpla con los pagos de adeuda para que concluya la construcción del módulo educativo en esta localidad. Los pobladores bloquearán una carretera internacional desde este lunes Fuente: Unitel Este domingo Alfonso Carrillo, dirigente de la Comunidad Indígena San Isidro del Espino de Charagua, anunció que se activará un bloqueo en una carretera internacional desde este lunes exigiendo que el Gobierno cancele una deuda que tiene con una empresa encargada de la construcción de un módulo educativo. eju.tv “Entramos en bloqueo indefinido, y toma de pozo y cierre de válvulas exigiendo al Ministerio de Economía y Finanzas que dé cumplimiento a la cancelación de las dos planillas que se deben a la empresa que se adjudicó el módulo educativo”, manifestó Alfonzo Carrillo, representante de la comunidad indígena San Isidro. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso UNITEL, el bloqueo se instalará en algún punto del tramo de la carretera Espino – Charagua – Boyuibe. Esta vía conecta a Bolivia con Paraguay y Argentina. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas A través de un video, Carrillo pide la compresión de la población y de los transportistas. Sostiene que es la única manera para que sea atendida esta demanda. “Exigimos la conclusión de estos proyectos”, manifestó Carrillo.