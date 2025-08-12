Santa Cruz celebra por primera vez el Día Departamental del Bosque Seco Chiquitano

Las comunidades que habitan el bosque con el apoyo de diversas instituciones y la Gobernación, promovieron esta Ley departamental.

Fuente: Prensa Gobernación de Santa Cruz

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Con un emotivo acto junto a comunidades indígenas, instituciones y organizaciones de conservación, la Gobernación conmemoró por primera vez el Día Departamental del Bosque Seco Chiquitano, establecido por la Ley Departamental N° 375 promulgada por el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera.

La norma busca proteger este ecosistema único en el mundo, que se extiende por 24 millones de hectáreas, 20 millones de ellos en territorio boliviano y actúa como puente biológico entre la Amazonía, el Pantanal, el Bosque Cerrado y el Gran Chaco.

Ana Patricia Suárez, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, destacó que el Bosque Seco Chiquitano es el más grande y mejor conservado de Sudamérica y el mundo, con una biodiversidad asombrosa y un rol clave en la seguridad hídrica y la resiliencia climática del continente.

En tal sentido, reafirmó el compromiso de la Gobernación para proteger, restaurar y conservar este bosque, amenazado por la deforestación y los incendios, impulsando acciones en el marco de la Política y Estrategia del Manejo Integral de Fuego, la Ley Departamental de Restauración y la futura Política Departamental del Agua.

Por su parte, Roberto Vides, director ejecutivo de la FCBC, destacó que el Bosque Seco Chiquitano posee un valor incalculable, no solo para Santa Cruz y Bolivia, sino para el mundo entero, tomando en cuenta que en otros países de Sudamérica este tipo de bosque solo conserva entre un 2% y 8% de su extensión, mientras que en Bolivia aún se mantiene cerca del 70%. “Lamentablemente, a nivel global, estos bosques están en peligro y desapareciendo, lo que convierte al nuestro en un patrimonio de enorme relevancia para la humanidad, para las comunidades locales, para el desarrollo de Santa Cruz y para la conservación del patrimonio natural de Bolivia”, afirmó.

Asimismo, Zoila Zeballos, comunaria indígena y representante del Comité de Gestión del Área Protegida Los Piyos ubicada dentro del Bosque Seco Chiquitano, a tiempo de agradecer a la Gobernación por la promulgación de la Ley 375, destacó la importancia de esta norma para preservar esta zona. “Para nosotros los pueblos indígenas, es fuente de alimento, medicina, flora, fauna y es parte de nuestra identidad. Celebrar este día es un hecho solemne e histórico para todos los pueblos chiquitanos. Muchas gracias por hacer realidad esta ley”, manifestó.

La norma fue impulsada por las comunidades chiquitanas, a través de la Juventud Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Jichar), la Central Indígena Chiquitana de Roboré (CICHAR), la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), Proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODECO), WWF Bolivia y la Gobernación.