Santa Cruz cierra el cómputo de actas y es el sexto departamento que concluye estas labores

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz concluyó la noche de este martes el cómputo de las 9.115 de actas habilitadas para este departamento, dos días después de finalizada la jornada de votación, en la que se registraron 1.541.278 votos válidos.

Según los resultados oficiales, la Alianza Libre se impuso con el 37,67%, seguido por la Alianza Unidad (28,07%) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el 19,48%.

A esto se suman la Alianza Popular (5,33%), APB – Súmate (5,12%), MAS-IPSP (2,07%), La Fuerza del Pueblo (1,4%) y Libertad y Progreso – ADN (0,85%). Respecto al voto residual, los nulos representan el 13,49% y los blancos representan el 1,66%.

Se registraron 1.816.393 votos emitidos de 2.071.967 ciudadanos habilitados para votar y no se registraron actas anuladas durante el conteo, de acuerdo con lo reflejado por el Órgano Electoral.

Santa Cruz es el sexto departamento que concluye su cómputo después de Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Pando, según el reporte.