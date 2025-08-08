Santa Cruz: En dos días de feriado, registran ocho atracos en un barrio de Los Lotes

Una vecina relató que fue atacada mientras esperaba transporte público, cuando sintió que le jalaron su cartera, pero sin éxito. “No lograron sacármela y se volcaron. Querían volver, pero con mi teléfono lo alcé como si estuviera grabando y se fueron”.

Los hechos han sido atribuidos a dos sujetos que se movilizan en una motocicleta roja y las cámaras de seguridad captaron su presencia en distintas calles de la zona, donde los vecinos reportaron que las víctimas han sido, principalmente, mujeres y estudiantes.

Durante el feriado del 6 y 7 de agosto por el Bicentenario de Bolivia, vecinos del barrio 4 de Octubre, en la zona de Los Lotes de la capital cruceña, denunciaron ocho atracos, situación que genera temor debido a la violencia con la que actúan los delincuentes.

Según relató la mujer, la moto no tenía placa, y los ocupantes eran dos hombres: uno con casco y otro con gorra; sin embargo, aún no han sido identificados por las fuerzas del orden.

Los vecinos aseguran que los robos se concentran en calles poco transitadas o sin iluminación, advirtiendo que es la misma moto la que ha sido vista en diferentes zonas del barrio.

“En total serían ocho asaltos. Y un niño está apuñalado en su pierna”, denunció otro vecino, quien también expresó su preocupación por la falta de presencia policial en la zona. “Es consternante ver que lo han arrinconado al muchacho para robar su celular. El jovencito pues resiste y le han metido cuchillo en la pierna”, comentó.

La policía confirmó que se encuentra realizando operativos en la zona para dar con los responsables y ha solicitado a la población colaborar con cualquier información que pueda facilitar su captura. Mientras tanto, los vecinos exigen mayor presencia policial

“En vez de tener una fiesta, un feriado, estamos muy preocupados. Las madres no saben cómo resguardarse cuando salen a la tienda. Están asaltando a las hijas, las carteras, los celulares”, relató otra vecina.