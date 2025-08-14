Santa Cruz: ¿Qué pasará con las clases en los colegios que serán usados como recintos electorales?Categorías Política, VideosEtiquetas 14/08/2025 Las clases se verán interrumpidas el viernes y jueves en algunos colegios, señaló un dirigente de los maestros, que pidió a los padres de familia estar atentos a los comunicados oficiales. <br /> <br /> Fuente: Unitel En el marco de las elecciones generales, la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz ha informado que las clases en los colegios que sean usados como recintos electorales se verán afectadas debido a la llegada del material que se usará para el sufragio de este domingo 17 de agosto. Según Lorenzo Chávez, miembro de la federación del sector, dependerá de la hora en que lleguen las maletas electorales a los establecimientos para determinar una posible suspensión de las labores educativas este viernes 15 y sábado 16. eju.tv Una vez que el material electoral ingrese a los colegios, “nadie podrá entrar, lo que obligará a suspender las clases”, sin embargo, en las otras unidades educativas las actividades escolares se desarrollarán con normalidad. “El director de cada colegio y el Tribunal Electoral Departamental (TED) deberán coordinar para determinar si las clases se suspenden o no”, señaló el dirigente de los maestros, que pidió a los padres y tutores estar atentos a los comunicados que emitan las autoridades educativas y electorales. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Se espera que el lunes las clases vuelvan a la normalidad en todos los colegios. La Federación de Maestros Urbanos ha pedido comprensión y cooperación a los padres de familia y estudiantes para garantizar un proceso electoral transparente y seguro. Imagen referencial de elecciones