Santa Cruz: ¿Qué pasará con las clases en los colegios que serán usados como recintos electorales?

En el marco de las elecciones generales, la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz ha informado que las clases en los colegios que sean usados como recintos electorales se verán afectadas debido a la llegada del material que se usará para el sufragio de este domingo 17 de agosto.

Según Lorenzo Chávez, miembro de la federación del sector, dependerá de la hora en que lleguen las maletas electorales a los establecimientos para determinar una posible suspensión de las labores educativas este viernes 15 y sábado 16.

Una vez que el material electoral ingrese a los colegios, “nadie podrá entrar, lo que obligará a suspender las clases”, sin embargo, en las otras unidades educativas las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.