Santa Cruz: Reportan un incendio de magnitud en la zona de San Aurelio

Fuente: Red Uno

Un incendio de magnitud en pastizales se registró este domingo en el séptimo anillo de la Radial 12. El hecho alarmó a los vecinos ante la intensidad y avance del fuego que amenazaba con afectar a las casas aledañas. Las unidades de bomberos que llegaron al lugar logró controlar el fuego.

Según los primeros reportes, se trataría de terrenos cercanos a los cañaverales del ingenio azucarero que se encuentra en ese lugar.

Se aguarda un informe oficial.