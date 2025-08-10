Santa Cruz: Reportan un incendio de magnitud en la zona de San Aurelio

Categorías SeguridadEtiquetas

Hasta el lugar se movilizaron los Bomberos para tratar de controlar el fuego. Se aguarda un informe oficial.

Fuente: Red Uno

eju.tv


Un incendio de magnitud en pastizales se registró este domingo en el séptimo anillo de la Radial 12. El hecho alarmó a los vecinos ante la intensidad y avance del fuego que amenazaba con afectar a las casas aledañas. Las unidades de bomberos que llegaron al lugar logró controlar el fuego.

Según los primeros reportes, se trataría de terrenos cercanos a los cañaverales del ingenio azucarero que se encuentra en ese lugar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se aguarda un informe oficial.