Se agrava la desnutrición en Gaza: la OMS informó que julio fue el mes con más casos y las muertes durante 2025 llegaron a 99

Las agencias de la ONU han advertido sobre una hambruna en el territorio palestino, intensificando la presión internacional sobre Israel para que termine la guerra que ha durado casi 22 meses.

La niña palestina Huda Abu Al-Naja yace en una cama recibiendo tratamiento en la sala de desnutrición del hospital Nasser mientras su madre Sumayya muestra una imagen de Huda cuando estaba más sana, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 5 de agosto de 2025. (REUTERS/Hatem Khaled) La niña palestina Huda Abu Al-Naja yace en una cama recibiendo tratamiento en la sala de desnutrición del hospital Nasser mientras su madre Sumayya muestra una imagen de Huda cuando estaba más sana, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 5 de agosto de 2025. (REUTERS/Hatem Khaled)

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, 193 personas, incluidos 96 niños, murieron por desnutrición desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Los hospitales registraron cuatro muertes más relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas.

La crisis sanitaria se agrava

Nemah Hamouda calienta una mezcla de hierbas en una tetera de metal para alimentar a su nieta de tres meses, Muntaha, en medio de una grave escasez de fórmula infantil y una creciente desnutrición, en la ciudad de Gaza, el 29 de julio de 2025. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas) Nemah Hamouda calienta una mezcla de hierbas en una tetera de metal para alimentar a su nieta de tres meses, Muntaha, en medio de una grave escasez de fórmula infantil y una creciente desnutrición, en la ciudad de Gaza, el 29 de julio de 2025. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Tedros señaló que “las enfermedades siguen extendiéndose, en un contexto de hacinamiento y cada vez peor acceso a agua potable y servicios de saneamiento e higiene”.

La organización ha detectado 418 casos sospechosos de meningitis en el territorio.

“Pedimos un flujo mayor, más sostenido y sin obstáculos de asistencia humanitaria, en el que se incluyan alimentos y suministros sanitarios, en línea con el derecho internacional y a través de todas las rutas posibles”, subrayó el funcionario.

La OMS ha ayudado a evacuar 7.522 pacientes de Gaza, pero otros 14.800 necesitan aún salir de la asediada franja para poder ser atendidos por personal especializado. “Urgimos a que más países den un paso adelante y acepten a estos pacientes, y que se faciliten más este tipo de evacuaciones por todas las vías posibles”, enfatizó Tedros.

Producción de alimentos destruida

La guerra aérea y terrestre de Israel ha destruido casi toda la capacidad de producción de alimentos de Gaza, dejando a su población dependiente de la ayuda internacional. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el centro satelital de la ONU encontró que solo el 8.6% de las tierras de cultivo de Gaza siguen siendo accesibles tras las extensas órdenes de evacuación israelíes en meses recientes. Solo el 1.5% es accesible y no está dañado.