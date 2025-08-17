Se inicia la jornada electoral en Roma-Italia

Se habilitaron tres mesas de sufragio para atender a los 834 ciudadanos bolivianos inscritos en el padrón electoral de la ciudad italiana.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

La comunidad boliviana en Roma inició su jornada electoral este domingo 17 de agosto de 2025, un paso importante para que los ciudadanos bolivianos residentes en Italia ejerzan su derecho al voto en las Elecciones Generales. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Italia informó que el proceso se desarrolla con normalidad.

El punto de votación en Roma está ubicado en la Iglesia Santa Maria Addolorata, en la dirección Viale Regina Margherita 81 (Piazza Buenos Aires). La jornada electoral se lleva a cabo desde las 08:00 hasta las 16:00, y se habilitaron tres mesas de sufragio para atender a los 834 ciudadanos bolivianos inscritos en el padrón electoral de la ciudad.

A los votantes se les ha solicitado presentar su documento de identidad boliviano, ya sea una cédula (válida o caducada por no más de un año) o un pasaporte vigente para poder emitir su voto.

Participación en otras ciudades de Italia

Además de Roma, se han dispuesto otros centros de votación en Italia para facilitar la participación de la diáspora boliviana. En Bérgamo, el Centro Oratorio San Francesco D’ Assis ha habilitado 11 mesas para 3.512 votantes. Por su parte, en Milán, el Centro Ricordi cuenta con 9 mesas que servirán a 2.788 bolivianos aptos para votar.

En total, 369.000 ciudadanos bolivianos podrán ejercer su derecho al voto fuera del país. La votación se llevará a cabo en 154 recintos electorales distribuidos en 22 países, incluyendo Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos, entre otros.