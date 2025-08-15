Secuestro de Baeza: Ministro dice que el hijastro y abogados desaparecieron tras presentar la denuncia

La Policía realizó varios allanamientos e identificó a la propietaria del vehículo con el que se realizó el secuestro.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dio este viernes detalles de la investigación del caso del secuestro de Erick Roberto Baeza, ocurrido el pasado 29 de julio en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.

Según los datos, el hecho fue denunciado formalmente cuatro días después, el 2 de agosto, por su hijastro y un equipo de abogados.

Las labores de investigación lograron identificar la placa del motorizado en el que fue ingresado a la fuerza la víctima.

Se encontró que la propietaria es O.S., que tiene antecedentes por legitimación de ganancias ilícitas y estafa. Se verificó los domicilios de esta persona, además del seguimiento del uso del vehículo y se realizó varios allanamientos.

La Policía también identificó al esposo de la propietaria del vehículo, H.V., quien también tendría antecedentes relacionados al narcotráfico, especificamente a un caso vinculado al secuestro de 263 kilos de cocaína.