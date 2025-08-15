Secuestro de Baeza: Ministro dice que el hijastro y abogados desaparecieron tras presentar la denuncia

Secuestro de Baeza: Ministro dice que el hijastro y abogados desaparecieron tras presentar la denunciaCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 15/08/2025 La Policía realizó varios allanamientos e identificó a la propietaria del vehículo con el que se realizó el secuestro. [UNITEL] / El secuestro ocurrió el 29 de julio.Fuente: Unitel eju.tv El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dio este viernes detalles de la investigación del caso del secuestro de Erick Roberto Baeza, ocurrido el pasado 29 de julio en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra. <br /> <br /> Según los datos, el hecho fue denunciado formalmente cuatro días después, el 2 de agosto, por su hijastro y un equipo de abogados. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Las labores de investigación lograron identificar la placa del motorizado en el que fue ingresado a la fuerza la víctima. Se encontró que la propietaria es O.S., que tiene antecedentes por legitimación de ganancias ilícitas y estafa. Se verificó los domicilios de esta persona, además del seguimiento del uso del vehículo y se realizó varios allanamientos. La Policía también identificó al esposo de la propietaria del vehículo, H.V., quien también tendría antecedentes relacionados al narcotráfico, especificamente a un caso vinculado al secuestro de 263 kilos de cocaína. Tras la denuncia presentada por el hijastro, la Policía emitió distintas convocatorias y citaciones para pedir información al hijastro y sus abogados, pero ninguna fue respondida, dijo Ríos. “El hijastro acompañado de un bufete de abogados hacen la denuncia, ellos son convocados a delcarar, pero días después de igual manera abandonan los domicilios , se los ha notificado pero no han sido habidos”, dijo. Uno de los abogados fue identificado como O. G. que presuntamente tiene antecedentes por un caso vinculado a la desaparición de un millón de dólares. Tras varios allanamientos, tanto el denunciante como los abogados, no han sido encontrados y no hay rastro de su residencia. “Presuntamente, estos estarían relacionados con la autoría del secuestro”, dijo Ríos.