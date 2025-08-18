Segunda vuelta: ¿Se sortearán nuevos jurados?, ¿habrá otro empadronamiento? Conoce los detalles

Fuente: Unitel

Se avizora una segunda vuelta en Bolivia entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, candidatos que recibieron el mayor porcentaje de votación en las elecciones generales que se dieron el domingo en el país. El Tribunal Supremo Electoral informó que la convocatoria para el balotaje se hará el domingo 31 de agosto.

Ante ello, surgen dudas en la población sobre cómo será este proceso y si habrá otro sorteo de jurados que se encargarán del sufragio el día de la nueva votación, fijada por el Órgano Electoral para el 19 de octubre.

De acuerdo al calendario electoral, se aclara que no se repetirán jurados y que habrá una designación al azar en un evento que está previsto para el viernes 19 de septiembre.

También se hace notar que la presentación de excusas para el ejercicio de esta labor se hará del lunes 22 al domingo 28 de septiembre.

¿Habrá nuevo empadronamiento?

Al respecto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, aclaró que, de acuerdo a la ley, no se establece que haya un nuevo empadronamiento entre la primera y segunda vuelta.

“La norma establece que tiene que ser con el mismo padrón por igualdad de condiciones a los candidatos”, apuntó en declaraciones al programa POV, de UNITEL.

Propaganda y campaña

La difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña y en medios de comunicación, se hará desde el mismo 31 de agosto hasta el miércoles 15 de octubre.

Mientras que el sorteo de ubicación de las franjas y aprobación del diseño de la papeleta de sufragio se hará el viernes 3 de septiembre.