Septiembre, mes clave para la Verde… ¿con el ‘Pato’?

Patricio Rodríguez, ya nacionalizado boliviano, evitó presionarse sobre una posible convocatoria a la selección y aseguró que la decisión está en manos de Óscar Villegas.

Fuente: El Deber

Tras la goleada 5-0 de Bolívar sobre Real Tomayapo, Patricio Rodríguez habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la selección boliviana. El atacante argentino, quien completó sus trámites de nacionalización hace algunos meses, dejó en claro que la decisión no le corresponde a él.

“Eso no depende de mí. Es importante que Óscar Villegas tenga la libertad con el proyecto que está armando y lo que tiene en mente para hacer de aquí en adelante. Él tomará la decisión”, declaró el futbolista, que quedó habilitado para representar a la Verde en competiciones oficiales.

Rodríguez agregó que su enfoque está en rendir al máximo con Bolívar. “Yo siempre intento hacer las cosas bien en Bolívar para ver cómo se da todo”, comentó, destacando que su prioridad es ayudar al equipo celeste en los tres frentes que disputa esta temporada.

La selección boliviana afrontará en septiembre dos duelos importantes en su objetivo de clasificar al Mundial 2026. El 4 de ese mes visitará a Colombia en Barranquilla y el 9 recibirá a Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz.

La Verde tiene previsto iniciar su concentración el 24 de agosto. Según el cuerpo técnico, la lista de convocados —que se dará a conocer en los próximos días— incluirá a 27 jugadores, además de algunos invitados que podrían sumarse para los entrenamientos.