Serecí Pando concluye la transmisión del 100 % de actas electorales al Sirepre

Fuente: https://fuentedirecta.oep.org.bo
“Se logró la transmisión antes de las 10 de la noche, siendo el primer departamento en completar el 100 % de las actas”, destacó la autoridad, al resaltar el esfuerzo de los operadores y servidores públicos del Serecí, en coordinación con el personal del Tribunal Electoral Departamental de Pando.
Vásquez también agradeció a los medios de comunicación “por ser el control social permanente, al estar pendientes de todo el trabajo y la transparencia del proceso”.
La última acta en ser transmitida correspondió al asiento electoral Barro Alto, en la provincia Ingavi, considerada de categoría 4 debido a su difícil acceso y la falta de cobertura telefónica. Para llegar hasta el punto más cercano de transmisión es necesario un desplazamiento de más de tres horas, generalmente por vía fluvial.