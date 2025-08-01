Silencio electoral, formas de votar y todo lo que debes saber a solo seis días de las elecciones

Fuente: Unitel

Para este 17 de agosto los bolivianos están convocados emitir su voto en unas elecciones en las que son ocho las fuerzas políticas que están en carrera y que aprovechan los últimos días de campaña para captar la preferencia del electorado.

Como parte del cronograma, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), desplegó 182 puntos de información electoral en mercados, plazas, ferias, terminales, universidades, barrios y dependencias de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) con el fin de acercar el proceso electoral a la ciudadanía y combatir la desinformación.

Para verificar si estás habilitado para votar y además conocer a qué recinto debes dirigirte para ejercer tu derecho a elegir, ingresa en este enlace: Yo Participo

