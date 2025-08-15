Solo el 81% de postulantes quedó habilitado tras el vencimiento del plazo para sustituciones, según vocal del TSE

Además, hubo al menos 400 candidaturas que estaban inhabilitadas y que no fueron sustituidas, de acuerdo con el reporte. La lista oficial será publicada este sábado por el Órgano Electoral.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron que, tras el vencimiento del plazo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas, solo el 81% de postulantes quedó habilitado para las elecciones de este domingo 17 de agosto.

<br /> <br />

Así lo informó el vocal Tahuichi Tahuichi, quien precisó que de un total de 2.625 postulaciones, 2.136 fueron habilitadas, mientras que 451 quedaron inhabilitadas o sin sustitución.

La autoridad electoral señaló que el porcentaje de candidaturas habilitadas representa el 81% del total. En tanto, el 17% corresponde a candidaturas inhabilitadas o en blanco, mientras que un 1% refleja renuncias presentadas durante el proceso (se contabilizaron 38 renuncias).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El plazo para realizar sustituciones venció el miércoles 13 de agosto, en cumplimiento del cronograma electoral basado en la Ley 026 del Régimen Electoral, norma que permite reemplazar candidaturas inhabilitadas hasta 72 horas antes del día de la votación.

Esta disposición solo se aplica en casos de inhabilitación por incumplimiento de requisitos; las renuncias, en cambio, debían ser comunicadas hasta el pasado 3 de julio, de acuerdo con el calendario establecido.

La lista oficial de candidaturas habilitadas será publicada el sábado 16 de agosto, según confirmó Tahuichi, información estará disponible en la página oficial del Órgano Electoral, que es la instancia encargada de validar y oficializar las postulaciones para el proceso.