Suben a 229 los casos de sarampión en el país

El 83% se concentra en 17 municipios del departamento de Santa Cruz.

El viceministro de Salud, Max Rodríguez, confirmó este miércoles 229 casos activos de sarampión, de los cuales más del 80% se encuentra en el departamento de Santa Cruz, razón por la que analizan como disminuir los contagios una vez que los niños y jóvenes vuelvan a las clases presenciales.

«A la fecha, después de tener 1,574 casos como sospechosos, tenemos 229 los casos confirmados, de estos están 19 en recuperación y no tenemos fallecidos a la fecha», dijo Rodríguez.

El funcionario también dijo que el departamento de Santa Cruz sigue siendo el que concentra más casos activos, son más de 190 y según lo informado estos se distribuyen en 17 municipios de este sector del país.

«También tenemos casos en el resto de los departamentos excepto Tarija que no tiene todavía casos, pero está bajo observación. Entonces en el resto sí tenemos esa cantidad de pacientes, de personas afectadas», informó.

Respecto al retorno a clases en colegios, que en los siguientes días vuelven de manera presencial, asegura que cada departamento se analiza individualmente y en especial el nivel de casos y contagios, por lo que aseguró que el retorno será de manera gradual «en la medida que se vayan recuperando y también en la medida en que estos casos ya dejen de ser contagiosos».

En este sentido, Rodríguez dijo que cuando retornen las clases presenciales se deberán tomar medidas de bioseguridad y la revisión de los carnets de vacunas de los estudiantes.

El viceministro también habló de la vacunación y aseguró que existe una cantidad suficiente para cubrir a toda la población de riesgo en el país.

«Tenemos vacunas suficientes en el país, estas encuentran ya en la segunda fase llegando hasta los 14 años. Estamos hablando de que estos menores que están sobre todo en las unidades escolares, en el nivel básico, para toda esa población ya deberíamos haber concluido, van a tener que presentar el carnet de vacunación al retorno a sus clases».