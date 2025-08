Sudán denuncia presencia de mercenarios colombianos

El gobierno sudanés volvió a acusar a Emiratos Árabes Unidos de contratar a mercenarios colombianos para combatir en las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), su grupo paramilitar rival.

«El gobierno de Sudán posee todos los documentos y pruebas que demuestran la participación de mercenarios de Colombia y algunos países vecinos, patrocinados y financiados por Emiratos Árabes Unidos«, dijo el lunes (04.08.2025) el gobierno sudanés, controlado por la cúpula militar. El Ministerio de Exteriores insistió en un comunicado que «ha señalado reiteradamente la participación de cientos de miles de mercenarios de países vecinos y de fuera del continente africano» en la guerra, un fenómeno que «amenaza la paz y la seguridad en la región y en el continente».

Desde que empezó el conflicto en abril de 2023, la guerra entre el ejército sudanés y las FAR ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados y ha provocado «la peor crisis humanitaria del mundo», según la ONU. El conflicto también ha provocado acusaciones generalizadas de participación extranjera, principalmente el apoyo de Abu Dabi a las FAR. Emiratos ha negado reiteradamente las acusaciones de que está armando a las FAR, a pesar de los informes en su contra de expertos de la ONU y de organizaciones internacionales.

Mercenarios «hispanohablantes» en Zamzam

Esta nueva denuncia se produce después de que medios sudaneses informaran de que las FAR han cedido el control a los mercenarios colombianos del campo de desplazados de Zamzam, uno de los campamentos más grandes de Sudán ubicado en la localidad de Al Fasher, el último reducto del Ejército sudanés en todo Darfur.

El portavoz de Zamzam, Mohamed Jamis Douda, dijo en un comunicado difundido el domingo por el medio Sudan Tribune que, después de que los paramilitares se hicieran con el campamento el 11 de abril tras tres días de ataques que obligaron a huir a casi medio millón de personas, el sitio ha sido ocupado «por mercenarios extranjeros».

Asimismo, afirmó haber visto «grupos armados hispanohablantes» en la zona y denunció que la de Sudán «es una guerra de aniquilación contra civiles desarmados, seguida de una ocupación sistemática con la ayuda de mercenarios extranjeros».

Soldados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto

Los mercenarios han sido detectados en las filas de ambos bandos: los combatientes colombianos fueron reportados por primera vez a finales de 2024 en la región occidental de Darfur, según informes confirmados por expertos de la ONU. Esta semana, las Fuerzas Conjuntas –una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur– informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.

Según la coalición, «varios mercenarios colombianos involucrados en operaciones de drones y coordinación de artillería fueron asesinados», durante el último intento de las FAR por tomar la ciudad, sitiada desde mayo de 2024. El domingo, el ejército difundió videos que supuestamente muestran a «mercenarios extranjeros, presuntamente colombianos». Hoy lunes, la cancillería declaró haber enviado pruebas de esta implicación al Consejo de Seguridad de la ONU.

Estos mercenarios, que son soldados retirados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto interno, han participado en los últimos años en conflictos en Ucrania, Haití y Afganistán. También han sido reclutados por Emiratos para luchar contra los rebeldes hutíes en Yemen y para custodiar oleoductos en el rico estado del Golfo, según informes de AFP.

lgc (afp, efe)