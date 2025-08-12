Suspenderán vuelos nacionales el domingo y los viajes terrestres desde el sábado a las 17.00

El ministro de Obras, Édgar Montaño, informó sobre las restricciones de los viajes por aire y tierra que se impondrán en el marco de las elecciones del domingo 17 de agosto.

Explicó que el domingo no habrá atención en ningún aeropuerto para vuelos nacionales, aunque sí se permitirán los vuelos internacionales y los relacionados a temas de salud o de emergencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En cuanto al transporte terrestre, Montaño indicó que ya no se otorgarán permisos de viaje a partir de las 17.00 del sábado, tanto para tramos a nivel departamental ni tampoco internacional.

“El día sábado a partir de las cinco de la tarde ya se corta todo, por lo tanto tome las precauciones correspondientes todos los ciudadanos que quieran desplazarse a un departamento a otro, o quieran viajar hacia otro país vecino. El día sábado el transporte terrestre vamos a cortar todos los servicios”, recalcó.

Señaló que de esta manera se cumple lo dictaminado por el Tribunal Supremo Electoral.

La información fue proporcionada por el ministro Montaño.