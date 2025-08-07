Tarija: Incendio en comercio de la zona del Campesino moviliza a vecinos y bomberos

Cerca de las 12:30 de este jueves, un incendio de consideración se registró al interior de un comercio ubicado en la zona del Campesino, generando alarma entre los vecinos y movilizando a unidades de emergencia.

Bomberos en el domicilio incendiado

Según testimonios, el fuego habría sido provocado por una fuga de gas. Algunos residentes del sector, al percatarse del siniestro, intentaron sofocar las llamas utilizando extintores, aunque la intensidad del fuego dificultó los esfuerzos iniciales.

“Las llamas estaban bastante fuertes y la habitación parecía estar llena de mercadería”, relató un vecino que ayudó en las tareas de emergencia. Otros testigos lamentaron la demora de los bomberos, por lo que varios buscaron tachos con agua para colaborar.

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos arribó al lugar. Más de ocho efectivos ingresaron al establecimiento con equipos de protección, logrando controlar el fuego mientras los vecinos colaboraban para rescatar pertenencias del interior del negocio afectado.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, aunque sí se registraron importantes pérdidas materiales.