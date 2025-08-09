Tarija: La FELCN incauta droga valuada en 70 mil dólares

Un hombre fue aprehendido en posesión de 186 cápsulas de cocaína presuntamente para llevarlas a Argentina e incautaron una encomienda de 52 kilogramos de marihuana

Fuente: El País.bo

Los últimos dos operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Tarija dejaron como resultado una persona aprehendida en posesión de 186 cápsulas de cocaína presuntamente para llevarlas en calidad de “tragón” a Argentina y paralelamente una encomienda de más de 52 kilogramos de marihuana.

Estas sustancias incautadas tienen un valor estimado de unos 70 mil dólares de daño al narcotráfico.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Reporte

El director de la FELCN, mayor Edwin García, dio a los medios los reportes de ambos casos registrados el 7 de agosto.

Uno de ellos fue durante un control vehicular en la carretera Potosí – Tarija, a una movilidad de transporte público que llevaba en la parte de carga cinco cajas de cartón que contenían en total cien paquetes envueltos en cinta adhesiva transparente. Al abrirlos, los uniformados hallaron una sustancia verdusca que dio positivo a marihuana.

García señaló que el peso total fue de 52.160 gramos, los cuales fueron incautados para su posterior incineración.

Aunque no hay aprehendidos, secuestraron la documentación con datos de remitente y destinatario. Además, se presume que alguien iba a recoger la carga en Bermejo para luego pasar la droga a Argentina.

El segundo caso también fue en un control carretero a un minivan proveniente de Potosí, donde los efectivos detectaron a un hombre de 30 años de edad que presentaba una actitud sospechosa. Al revisar su equipaje, encontraron un total de 186 cápsulas de pasta base de cocaína.

“Ante la flagrancia, la persona fue aprehendida de inmediato y conducida a las dependencias de la FELCN. En su declaración refirió que después de Tarija se dirigía a Bermejo. Como son cápsulas para ingerir, presumimos iba a aprovechar el paso fronterizo para llegar al vecino país de Argentina”, señaló.

Al momento, el sindicado aguarda en celdas de la fuerza antidrogas su audiencia de medidas cautelares.

El jefe de la unidad indicó que la cocaína y marihuana incautadas significan una afectación al narcotráfico de 70 mil dólares.

Fuente: El País.bo