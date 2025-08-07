TED Beni: “Garantizar las elecciones es el mejor homenaje al Bicentenario de Bolivia”

La vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni (TED Beni), Mirna Vásquez, sostuvo que el mejor homenaje al Bicentenario de Bolivia es garantizar las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

«El ejercer y garantizar el derecho democrático al voto es el mejor homenaje para Bolivia por sus doscientos años, al coincidir con este evento donde los bolivianos elegirán a las nuevas autoridades nacionales», precisó.

Dijo que con ese propósito el TED cumple con las actividades establecidas en el calendario electoral.

Una de las actividades más importantes de estos días fue realizar una segunda prueba de cómputo de votos.

Asimismo, se profundizó en la campaña informativa para la ciudadanía sobre los alcances y la importancia del proceso electoral y ya comenzó a movilizarse el material electoral.

Mencionó que el trabajo del calendario electoral en los días de feriado se mantuvo con la premisa de servir para unas elecciones que serán trascendentales para la historia de la democracia.

“Me enorgullece estar aquí, sabiendo que hubo próceres de la independencia, los cuales, con mucho esfuerzo y sacrificio, sacaron y forjaron a este país, consolidando la democracia, la independencia y fortaleciendo la identidad”, finalizó.