TED Beni garantizará labor de periodistas y regulará circulación vehicular en elecciones

Durante la jornada de votación, la circulación de vehículos motorizados terrestres está prohibida según informó el Tribunal Electoral Departamental del Beni (TED).

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Sin embargo, de forma excepcional, algunas instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil podrán circular, siempre y cuando cuenten con el permiso de circulación otorgado por la autoridad electoral.

En el caso específico de los trabajadores de la prensa, el Reglamento de Permiso de Circulación para Vehículos Motorizados Terrestres en Procesos Electorales, Referendos y Revocatoria de Mandato establece que estos no están obligados a tramitar dicho permiso.

No obstante, deberán portar la credencial emitida por el medio de comunicación para el cual trabajan, que acredite el uso del vehículo en el ejercicio de sus funciones.

El TED Beni ha sostenido diversas reuniones de coordinación con representantes de los medios de comunicación y trabajadores de la prensa, manifestando su compromiso de coadyuvar con la importante labor informativa que desarrollan durante el proceso electoral.

La institución ha reiterado su voluntad de garantizar el acceso irrestricto a la información y el normal desenvolvimiento de las tareas periodísticas el día de la votación.