TED Beni realiza simulacro con más de mil actas electorales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni llevó adelante este jueves el Simulacro Nacional del Cómputo Oficial, procesando un total de 1.098 actas, que representan el 80% del total de actas electorales del departamento.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

La actividad se realizó en ambientes del TED Beni, con la participación de la Sala Plena en su conjunto, y el acompañamiento de todo el personal técnico especializado en sistemas, infraestructura tecnológica, seguridad digital, verificación y transmisión de datos, cumpliendo con los protocolos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante el simulacro se verificó el funcionamiento del sistema de cómputo, la integridad de la red, la operatividad de los equipos, así como la correcta ejecución de los procedimientos de seguridad informática, lo cual permite fortalecer la preparación institucional para el procesamiento real de resultados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Esta actividad es parte de una estrategia nacional liderada por el TSE que se ejecuta de forma simultánea en todos los tribunales departamentales, en aras de asegurar que el proceso electoral sea transparente, eficiente y con garantías para la ciudadanía.