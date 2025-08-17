TED Cochabamba: Incidente de Andrónico Rodríguez es investigado por la Policía

Milen Saavedra

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba emitió una evaluación general positiva de la media jornada de votación, a pesar de un incidente reportado en la región del Trópico. La presidenta del TED, Ruth Pontejo, destacó que el proceso electoral se desarrolla con normalidad en las 6.346 mesas habilitadas en el departamento.

«El proceso electoral se está desarrollando con total normalidad, con total tranquilidad y en este sentido, de manera general, nuestra evaluación es positiva respecto a esta media jornada», afirmó la titular del TED. La funcionaria señaló que la apertura de mesas se llevó a cabo a las 8 de la mañana en punto y la votación continúa de manera ininterrumpida durante las ocho horas programadas.

Al ser consultada sobre el incidente en el Trópico de Cochabamba, donde se lanzaron piedras en el momento en que el candidato Andrónico Rodríguez emitía su voto, la autoridad electoral aclaró que este suceso está siendo investigado por la Policía Boliviana. Enfatizó que, por el momento, el Tribunal considera que el incidente no está directamente relacionado con el proceso electoral en sí, sino que se trataría de «algún descontento que se tiene con algún candidato, con alguna autoridad».

La presidenta del TED aseguró que el organismo se enmarcará en las leyes 026 y 024 para emitir un pronunciamiento formal una vez que la Policía Boliviana concluya sus investigaciones y comparta los resultados. «Conforme a las investigaciones que realice la Policía Boliviana es que vamos a emitir algún criterio o algún pronunciamiento al respecto«, concluyó la titular del Tribunal.