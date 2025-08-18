TED Santa Cruz dice que se prevé tener resultados oficiales entre las 17:00 y las 18:00 del miércoles 20 de agosto

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Saúl Paniagua, indicó que se espera tener resultados oficiales al 50% al finalizar este lunes y al 100% el miércoles
Leyla Mendieta Cruz
Fuente: Unitel
El Tribunal Electoral Departamental (TED) informó que, hasta la mañana de este lunes, después de las elecciones, tiene un avance de entre el 15 y el 18% y se espera tener resultados oficiales finales el miércoles 20 de agosto.
El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Saúl Paniagua, fue quien brindó el dato a tiempo de precisar que entre las 17:00 y 18:00 del miércoles se espera contar con los resultados oficiales de las 54.115 actas electorales que se van a juzgar en las elecciones.
Paniagua indicó que “probablemente” al final de esta jornada se llegue al 50%.
“Esperamos tener los resultados oficiales el día miércoles al promediar las 5:00 o las 6:00 de la tarde”, insistió.
Según datos preliminares, en las elecciones del domingo 17 de agosto, se apunta a una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Tuto Quiroga, la alianza Libre.
Ante ello, remarcó que el TED se tomará el tiempo necesario para realizar el conteo oficial pues es necesario revisar con detalle todas las actas originales.
Detalló que hay actas que aún están siendo trasladadas desde sitios alejados hasta la capital cruceña, donde está el centro de cómputos.