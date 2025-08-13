TED Santa Cruz informa el traslado de 18 recintos y 192 mesas de sufragio para el domingo 17 de agosto

Este cambio se produce en las circunscripciones 44, 45, 49, 50 y 51, en el área urbana, y 52, 53, 55, 56 y 57, en el área rural, donde algunos recintos utilizados con anterioridad quedaron reducidos y otros, en cambio, se encuentran con trabajos de refacción en su infraestructura, motivo por el que el TED determinó el traslado de dichos recintos y mesas de sufragio.

En el área urbana, se trasladaron los recintos: escuela Bernardo Cadario (Col. Kurt Richter) a la escuela Enrique Finot «Los Jororis» (12 mesas), colegio San Carlos a colegio Félix Bascopé Sanandita (10), unidad educativa Paraíso de los Infantes a la unidad educativa Manantial de Vida (13), colegio San Pablo a la unidad educativa Libertador Simón Bolívar (5), colegio Max Fernández Rojas B al módulo educativo Islas del Palmar (15) y unidad educativa Mateo Kuljis Llic II a la unidad educativa Mateo Kuljis Llic, II Primario (4).

Área rural

En el área rural, el coliseo Satélite Norte fue trasladado a unidad educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz (13 mesas), unidad educativa Dr. Ángel Foianini Banzer a la unidad educativa Nacional 13 de Mayo Primario (14), escuela Colegio Ciro Mealla a unidad educativa 12 de Abril (13), escuela Ascensión Central a colegio Santa Teresita Fe y Alegría (18), colegio Humberto Villarroel a escuela Rafael y José Mendoza (12), kínder Santa María a Eliseo Isabel Villegas Mariscal (9).

Asimismo, el colegio Juana Carmen Román fue reubicado a la unidad educativa Juan Manuel Santilla (Ignacio Terán) con ocho mesas, escuela René Barrientos Ortuño a escuela Mariscal Sucre (7), unidad educativa Juan Lorenzo Camperos a Cea. Mario Franco Hurtado (3), Módulo Carrera de Odontología de la Facultad Integral del Chaco UAGRM a Módulo de Enfermería (5), escuela Maestro Pitágoras a Módulo Maestro Pitágoras II (24) y unidad educativa Alianza Norte a unidad educativa 12 de Octubre (7).

La publicación de la lista de los 1.124 recintos electorales y 9.115 mesas de sufragio de las circunscripciones 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del área urbana y 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del área rural se encuentra publicada en un periódico de cobertura departamental y en el portal web de la institución: https://santacruz.oep.org.bo/