TED Santa Cruz inicia el armado de maletas electorales para las Elecciones Generales 2025

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inició la preparación del material de sufragio, luego de concluir con éxito el conteo y la verificación de las papeletas y demás materiales, asegurando que todo se encuentra en óptimas condiciones para su uso.
Fuente: https://asuntoscentrales.com
María Cristina Claros, presidenta del TED Santa Cruz, informó que el armado de las maletas electorales comenzó este sábado 9 de agosto, como parte de la planificación logística rumbo a las Elecciones Generales 2025.
Para cumplir con esta labor, el TED Santa Cruz ha destinado a 342 operadoras y operadores, organizados en tres turnos diarios de 114 personas cada uno. Todo el proceso se desarrolla bajo supervisión permanente, vigilancia mediante cámaras de seguridad, resguardo de las fuerzas del orden y el estricto cumplimiento del protocolo de seguridad y cadena de custodia.
Con este trabajo, el TED Santa Cruz reafirma su compromiso con la transparencia, seguridad y eficiencia del proceso democrático.