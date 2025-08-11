Tensión en sesión de contratos de litio: diputados dicen que se pretende desalojar a dirigentes potosinos

El presidente de esta comisión, Hernán Hinojosa, convocó a una sesión para las 15:30. La decisión es cuestionada por los opositores, que exigen que su debate se postergue hasta la próxima legislatura.

El contrato con Uranium One Group y la firma china CBC enfrenta observaciones de parte de legisladores y organizaciones como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que advirtieron con movilizaciones si el Legislativo aprueba los contratos.

Aseguran que, tal como están, los contratos que ya suscribió el Gobierno de Luis Arce son desfavorables para el país y las regiones productoras.