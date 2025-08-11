Tensión en sesión de contratos de litio: diputados dicen que se pretende desalojar a dirigentes potosinos

Tensión en sesión de contratos de litio: diputados dicen que se pretende desalojar a dirigentes potosinosCategorías PolíticaEtiquetas 11/08/2025 Un grupo de representantes potosinos desea participar de la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Legisladores señalan que no permitirán que sean desalojados. [Foto: APG] / Representantes potosinos se presentaron a la sesión.Fuente: Unitel eju.tv Un grupo de representantes potosinos pretende participar de la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que tiene agendado el tratamiento de los contratos de litio para este lunes; sin embargo, dos legisladores advirtieron que se trata de impedir su ingreso a la sesión. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “La única forma para que esta gente salga de aquí es que usted me arreste a mí”, señaló el diputado Walthy Eguez en alusión a los representantes potosinos. Similar posición expresó la legisladora Lissa Claros. En el grupo de ciudadanos potosinos se encuentran representantes cívicos que también desean escuchar la posición de los legisladores de Potosí. El presidente de esta comisión, Hernán Hinojosa, convocó a una sesión para las 15:30. La decisión es cuestionada por los opositores, que exigen que su debate se postergue hasta la próxima legislatura. El contrato con Uranium One Group y la firma china CBC enfrenta observaciones de parte de legisladores y organizaciones como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que advirtieron con movilizaciones si el Legislativo aprueba los contratos. Aseguran que, tal como están, los contratos que ya suscribió el Gobierno de Luis Arce son desfavorables para el país y las regiones productoras.