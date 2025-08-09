Terceros, titular en medio de la crisis del América

El América Mineiro de Miguel Terceros sigue en caída libre en la Serie B de Brasil. Con la derrota 0-1 ante Remo, el equipo cayó a zona de descenso, aunque aún restan 17 fechas para revertir la situación.

Fuente: El Deber

El América Mineiro de Miguel Terceros atraviesa un momento complicado en la segunda división del fútbol brasileño. Este sábado, el equipo cayó 0-1 como local frente a Remo y descendió hasta la zona de peligro en la tabla de posiciones.

El único gol del partido lo convirtió Marrony a los cinco minutos de iniciado el encuentro, desde el punto penal. Pese a los intentos por reaccionar, el cuadro local no encontró los caminos para igualar el marcador y terminó sumando su tercera derrota consecutiva.

Con este resultado, América Mineiro acumula 21 puntos en 21 partidos disputados, ubicándose en la casilla 19 de 20 equipos. El último lugar lo ocupa Amazonas con 20 unidades. Cabe recordar que los últimos cuatro clasificados perderán la categoría al final de la temporada.

A pesar de la mala campaña, Miguel Terceros se ha consolidado como titular indiscutible. El joven boliviano es uno de los jugadores más regulares y desequilibrantes de su equipo, aportando calidad y creatividad en el mediocampo.

El desafío para América Mineiro será reaccionar en las 17 fechas que restan, con la misión de salir de la zona roja y asegurar su permanencia en la Serie B. La regularidad de Terceros será clave para intentar la remontada.