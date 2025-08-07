Termina verificación de papeletas electorales en el TED Potosí

Cada papeleta tiene un código y está destinada para cada circunscripción y dentro de cada circunscripción para cada recinto electoral hasta llegar a cada mesa electoral.

Fuente: https://elpotosi.net

El personal del Tribunal Electoral Departamental de Potosí concluye el proceso de verificación de las más de 400 mil papeletas electorales para su asignación de acuerdo a las circunscripciones y recintos electorales.

El vicepresidente del TED, Rolando García, informó que el proceso se realiza en medio de medidas de seguridad.

Concluido ese proceso el armado de las maletas inicia mañana para su posterior distribución a las diferentes regiones del Departamento.

Recordó que ni bien recibieron el material, comenzó el proceso de control de calidad de todo el material que por diferentes motivos presentaba defectos, como errores de imprenta y otros.

El personal técnico ha revisado las papeletas en todas las circunscripciones verificando que las papeletas sean correctas.

Afirmó que en los ambientes del TED se tiene un circuito cerrado con medidas de seguridad para garantizar que el voto ciudadano sea administrado con transparencia.

Se prevé terminar el trabajo en las siguientes horas.

Las papeletas llegaron en función a la cantidad de votantes en el Departamento, que superan los 400.000.