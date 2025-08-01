La AMC y los equipos médicos respondieron de inmediato al siniestro, sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida resultaron infructuosos.

Tragedia en el Rally Vuelta a Anzaldo: Fallece el piloto David Villarroel durante la competencia. Foto: RR.SS.

La jornada del sábado se tiñó de luto en el mundo del motociclismo boliviano tras conocerse el trágico fallecimiento del piloto David Villarroel, quien disputaba la competencia del Rally Vuelta a Anzaldo, organizada por la Asociación de Motociclismo de Cochabamba (AMC).

La lamentable noticia fue confirmada mediante un escueto pero contundente comunicado oficial difundido por la organización del evento: “Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de nuestro querido piloto David Villarroel, ocurrido durante el desarrollo de la competencia. En señal de duelo y respeto a su memoria, se suspende la segunda etapa y queda cancelado el acto de premiación programado para esta jornada”, señala el texto.

Aunque aún no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del accidente, la noticia generó un profundo pesar entre competidores, organizadores y aficionados que se encontraban presentes en la prueba. Villarroel era un competidor experimentado y respetado dentro del circuito local, conocido por su compromiso y pasión por el deporte.

La AMC y los equipos médicos respondieron de inmediato al siniestro, sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida resultaron infructuosos. El ambiente en el parque cerrado fue de conmoción y silencio absoluto tras conocerse el desenlace.

El Rally Vuelta a Anzaldo, que reúne a destacados pilotos de distintas regiones del país, fue suspendido de forma indefinida, como muestra de respeto a la memoria del piloto.

Las redes sociales comenzaron a llenarse rápidamente de mensajes de condolencias y homenajes de parte de colegas, amigos y seguidores del motociclismo, recordando a Villarroel como un apasionado de las rutas y un compañero leal dentro y fuera de las pistas.

