Tras desvinculación de Sosa del caso ítems fantasmas, concejal dice que la Alcaldía “va a los procesos a perder”

Fuente: Unitel

Tras la desvinculación del caso ítems fantasmas de la exalcaldesa Angélica Sosa, el concejal Federico Morón cuestionó la decisión de la Justicia y al departamento jurídico del Gobierno Municipal.

“El departamento jurídico, así como en el caso Mutualista, va a los procesos a perder, porque perdiendo van a hacer tapandepes (encubrir) entre los alcaldes más corruptos que hemos tenido en esta parte de la historia cruceña”, manifestó Morón.

Este jueves Arturo Heredia, abogado de Sosa, manifestó que la Fiscalía determinó mediante una resolución que Sosa no era responsable de los hechos por la que estaba acusada en este proceso.