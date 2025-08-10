Trasladan maletas electorales por tierra y agua al Tipnis

Beni. En cumplimiento del calendario electoral, el Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni envió este sábado las maletas electorales que se emplearán en las elecciones generales del 17 de agosto en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), correspondientes a las provincias de Marbán y Moxos.

El material electoral es transportado por una brigada, con el acompañamiento de militares, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la cadena de custodia durante el traslado del material.

Las maletas electorales portan todo el material que se utiliza en la mesa de sufragio el día de las elecciones: el ánfora, la mampara, los sobres de seguridad, las papeletas de sufragio, las listas índice, el bolígrafo, entre otros insumos.

Cada maleta electoral está identificada con el número de mesas, el recinto electoral, y viene con su código QR y un código de barras, para hacer el seguimiento, tanto de la salida desde el tribunal departamental electoral, hasta que se entrega a los jurados electorales.

Con este desplazamiento, por tierra y agua, se consolida la misión institucional de garantizar la transparencia, seguridad y confiabilidad del proceso electoral en cada rincón del departamento.

En tanto, en La Paz, el TED socializó el proceso de armado de maletas electorales ante observadores internacionales, delegados de organizaciones políticas y medios de comunicación.

Los vocales explicaron cada una de las etapas de trabajo en el centro operativo del TED La Paz emplazado en las instalaciones de Bolivian Express Cargo.