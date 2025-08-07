Trump busca obligar a las universidades a entregar datos sobre admisiones de estudiantes por raza

El presidente Donald Trump ordenó este jueves al Departamento de Educación de Estados Unidos que comenzara a recopilar datos exhaustivos sobre admisiones en colegios y universidades, incluyendo las calificaciones y los resultados de los exámenes de los solicitantes y los estudiantes admitidos, desglosados por raza.

El objetivo de la administración, según dijeron los funcionarios, es garantizar que las escuelas no den preferencia en las admisiones por motivos de raza.

Esta medida se produce tras una decisión del Tribunal Supremo de 2023 que dictaminó que las admisiones que tienen en cuenta la raza violan la Constitución. La aplicación de esa sentencia se ha visto obstaculizada por la escasez de datos, según la Casa Blanca.

Aunque las universidades no pueden tener en cuenta la raza en las admisiones, la sentencia del Tribunal Supremo establece que los solicitantes pueden seguir escribiendo sobre cómo la raza ha afectado a sus vidas “a través de la discriminación, la inspiración o de cualquier otra forma”.

Los funcionarios de la administración Trump argumentan que las universidades están utilizando eso como una laguna jurídica para tener en cuenta la raza de los solicitantes.

“La persistente falta de datos disponibles, junto con el uso generalizado de ‘declaraciones de diversidad’ y otros indicadores raciales evidentes y ocultos, sigue suscitando preocupación sobre si la raza se utiliza realmente en la práctica”, afirma el memorándum.

El memorándum ordena a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que amplíe el alcance de los requisitos de información de las escuelas y que “aumente los controles de precisión” de los datos presentados por las instituciones. También ordena a la secretaria que renueve el Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS), encuestas enviadas a las escuelas en las que se pregunta sobre la matrícula, las tasas de graduación y otras métricas. El memorándum afirma que el IPEDS “lleva mucho tiempo pendiente” de actualizaciones tecnológicas.

Las instituciones que no cumplan con los requisitos de presentación de informes se enfrentarán a “medidas correctivas”, afirma el memorándum.

“La Administración Trump se asegurará de que la meritocracia y la excelencia vuelvan a caracterizar la educación superior estadounidense”, afirmó McMahon en un comunicado.

Las instituciones tendrán que reportar datos de los estudiantes desglosados por raza y sexo, que abarquen a los solicitantes, los admitidos y los matriculados, y que abarquen el nivel de licenciatura y programas específicos de posgrado y profesionales, dijo McMahon. Esto incluirá las calificaciones de los exámenes de los estudiantes, los promedios de calificaciones y otros logros académicos.

La administración Trump ha tratado de forzar cambios culturales en la educación superior. La Universidad de Columbia y la Universidad de Brown ya han acordado reportar algunos datos de admisión a la administración Trump tras meses de disputas sobre la financiación federal de la investigación.

Edward Blum, presidente de Students for Fair Admissions, el grupo que llevó ante el tribunal superior la demanda sobre las admisiones basadas en la raza, aplaudió la medida del jueves.

“Durante demasiado tiempo, las universidades estadounidenses se han escondido detrás de prácticas de admisión opacas que a menudo se basan en preferencias raciales para configurar sus nuevas promociones”, dijo Blum en un comunicado. “Esta orden ejecutiva es un paso histórico hacia la transparencia y la rendición de cuentas que merecen los estudiantes, los padres y los contribuyentes”.

Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, calificó la iniciativa como una engorrosa expedición de pesca. “Van a recopilar un montón de información e intentarán darle sentido”, dijo Mitchell. “Me preocupa que no sean capaces de darle mucho sentido y que todo esto no sea más que una mayor carga de información para las instituciones”.

Alrededor del 15% de las universidades se consideran selectivas, lo que significa que no admiten a la mayoría de los estudiantes que solicitan plaza, dijo Mitchell. Pero la medida incluye a todas las universidades que reciben ayuda financiera federal, y esas escuelas ya dejaron de preguntar a los solicitantes sobre su raza tras la decisión del Tribunal Supremo.

Los responsables de las escuelas realizan encuestas a los estudiantes que son aceptados y se han matriculado, recopilando datos para el gobierno federal y para su propia comprensión de la nueva clase. Durante ese proceso, las escuelas pueden preguntar sobre la raza, entre otras cosas, y suelen hacerlo.

Pero esas encuestas son voluntarias; los estudiantes pueden elegir si quieren proporcionar su raza y, tras la decisión del Tribunal Supremo, menos lo hicieron.

“Hay una red enorme”, dijo Mitchell, “y tiene un montón de agujeros grandes”.

*Laura Meckler contribuyó a este informe.

