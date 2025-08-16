TSE: “Eviten sacar fotografías a su votación porque esto podría ser causal de nulidad de su voto”

Este sábado, el TSE emitió un instructivo en el que establece no ingresar con celulares con cámara al recinto reservado de votación para proteger el secreto de voto.

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, señaló que mostrar el voto de manera pública es causal para su anulación y pidió a los ciudadanos sufragar “de manera secreta y libre”.

“Si alguno de los ciudadanos hace conocer su voto de manera pública, este voto es anulado, así lo establece la Ley de Régimen Electoral, por eso esta exhortación, esta recomendación a toda la ciudadanía para que eviten sacar fotografías a su votación porque esto podría ser causal de nulidad de su voto”, señaló Arteaga en contacto con Unitel.

El secretario de Cámara también se refirió al instructivo en el que establece no ingresar con celulares con cámara al recinto reservado de votación, con el fin de preservar el secreto del voto, consagrado en la Ley 026 del Régimen Electoral, según reza el documento que salió a la luz este sábado.

“Básicamente, este instructivo es una recomendación. Entendemos que no es posible restringir a todos ciudadanos que asistan al centro de votación o retener los celulares. Esta recomendación tiene la idea de garantizar el secreto del voto, por eso ha sido emitida en este sentido, en una recomendación general a los tribunales electorales y jurados electorales”, explicó.

Respecto a la denuncia sobre presuntas presiones para obligar a votar por un determinado candidato, Arteaga señaló “en el Tribunal Supremo Electoral no se ha conocido este tipo de denuncias; sin embargo, la Sala Plena ha emitido una recomendación a todos los Tribunales y en especial a los jurados recomendando que eviten el ingreso con celulares a recintos de votación teniendo en cuenta que el voto es secreto, pero además que se garantice la libertad a los ciudadanos a expresar su decisión de manera libre”.

“Exhortamos que todos los ciudadanos emitan su voto de forma secreta, pero que lo hagan en total libertad”, agregó.