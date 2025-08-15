TSE restringe la circulación vehicular durante la jornada electoral del 17 de agosto

La medida busca garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana, limitando la circulación vehicular sin autorización expresa.

Fuente: OEP

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la suspensión total de los servicios de transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario en todo el país durante el domingo 17 de agosto, día de las Elecciones Generales 2025, en cumplimiento de la Resolución TSE-RSP-ADM N.º 342/2025.

La medida busca garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana, limitando la circulación vehicular sin autorización expresa.

Los vehículos que transiten sin el permiso correspondiente serán retenidos por la Policía Boliviana hasta las 00:00 del lunes 18 de agosto y trasladados a las Unidades Operativas de Tránsito. La devolución se realizará únicamente tras el pago de una multa de Bs 550 a favor del Órgano Electoral Plurinacional.

La entrega de permisos de circulación se efectuará el sábado 16 de agosto. El TSE otorgará autorizaciones a instituciones de alcance nacional, mientras que los Tribunales Electorales Departamentales (TED) harán lo propio con entidades regionales y municipales.

Están exentos de portar permisos los siguientes sectores: notarios y funcionarios electorales acreditados, la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, bomberos, ambulancias públicas y privadas, vehículos de emergencia municipal y de medios de comunicación acreditados.

Asimismo, el TSE está habilitado para otorgar permisos a representantes de los órganos del Estado, partidos políticos de alcance nacional, embajadas, organismos internacionales y misiones de observación electoral.

Los Tribunales Electorales Departamentales podrán autorizar la circulación de vehículos de entidades estatales subnacionales, empresas de seguridad, telecomunicaciones, hotelería, radiotaxis, funerarias y los de actores sociales o particulares cuyas actividades estén directamente vinculadas al proceso electoral.

Durante la jornada electoral también quedarán suspendidas las operaciones del Teleférico en todas sus líneas y los vuelos nacionales, así como los viajes interdepartamentales e interprovinciales.

Solo se permitirá el tránsito de personal del Órgano Electoral y de fuerzas de seguridad. Los vuelos internacionales no están sujetos a esta restricción.