TSE y Cancillería ultiman detalles del voto de los bolivianos en el exterior

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, se reunió este viernes con personeros del Tribunal Supremo Electoral

Fuente: Correo del Sur

Representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Ministerio de Relaciones Exteriores ultiman los detalles para garantizar el voto de los bolivianos en 22 países, en las elecciones generales del 17 de agosto.

Con ese fin, el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, se reunió este viernes con personeros del TSE, para “abordar temas relacionados con el empadronamiento y el voto en el exterior, con miras a ultimar detalles del proceso de Elecciones Generales 2025”, informó Cancillería.

Esta coordinación se enmarca en los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el TSE. Cancillería reafirmó el compromiso de garantizar la participación de las y los bolivianos que residen fuera de Bolivia.

En Bolivia están habilitados 7.567.207 ciudadanos, mientras que en el exterior 369.931.

En el exterior, cinco países concentran cerca del 95% de compatriotas empadronados. Se trata de Argentina con 162.531 habilitados, seguido de España (82.273); Brasil (47.623); Chile (44.801) y Estados Unidos (15.222).

En un inicio se había elegido a 32 países para realizar el sufragio en el exterior, pero la cifra se redujo a 22 por la imposibilidad de enviar el material y también por la reducida cantidad de electores.

