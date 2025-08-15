TSJ alerta de ‘personas que estarían dispuestas a entorpecer las elecciones’ y pide a jueces estar disponibles

La máxima autoridad del TSJ reconoció que hubo momentos de riesgo para las elecciones, pero “gracias a Dios se ha llegado a consolidar nuestro sistema democrático”.

Fuente: Erbol

En reunión con los jueces electorales designados para este domingo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, alertó de información respecto a presuntas de algunas personas de entorpecer las elecciones, por lo cual pidió a las autoridades judiciales estar atentas antes esta situación.

“Hay información que se nos ha cruzado a último momento, por eso la importancia de convocarlos a todos ustedes, información de personas que estarían dispuestas a entorpecer el desarrollo de las elecciones. Si eso llega a pasar ustedes van a tener que asumir un rol protagónico, un papel más activo”, dijo Saucedo.

Sin embargo, ante las presuntas intenciones de entorpecer la cita electoral, Saucedo informó que se están habilitando vehículos de la institución para estar a disposición en los comicios.

Instó a los jueces que prevean estar con plena disponibilidad en día de las elecciones, para atender cualquier situación que quiera poner en riesgo el normal desarrollo.

Según la norma, los jueces electorales, designados para los comicios, son los encargados de sancionar las faltas cometidas en el marco de los comicios. Están habilitados para determinar multas pecuniarias, arresto o trabajo social.