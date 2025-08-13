TSJ ratifica que Jeanine Añez debe ser procesada como expresidenta por el caso EBA

Fuente: Unitel

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la decisión que establece que Jeanine Añez debe ser procesada en un juicio de responsabilidades en el caso EBA como expresidenta.

El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que se remitirá los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que defina la proposición acusatoria para un juicio de privilegio.

“Entiendo de que cumplidos esos plazos, el Ministerio Público nos hará conocer el informe de inicio de investigación para que la Sala Penal inicie con el control jurisdiccional de la investigación preliminar”, señaló el magistrado.

Explicó que “los antecedentes deben remitirse a la Fiscalía General” y dijo que se espera 24 horas para “verificar si hay “algún memorial de complementación, enmienda o corrección o algún otro tipo de solicitud” para cumplir ese procedimiento.

Luis Guillen, abogado de la exmandataria, confirmó esa decisión y explicó que a Urgente.bo el legajo del proceso será trasladado a la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como establece el procedimiento.