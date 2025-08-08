Tuto: “Con Manfred y Samuel nos hemos aburrido de vernos” en los debates

El candidato a la Presidencia por la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, se refirió a su participación en los debates presidenciales que pueden coincidir con los cierres de campaña.

“Creo con Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), con Samuel Doria Medina (Unidad), nos hemos aburrido de vernos, tantas veces que hemos estado en los foros”, dijo Quiroga este sábado en una actividad proselitista.

En su criterio, “la gente merece que estemos en los diferentes lugares, tiene que haber cierres de campaña, hay que estar, Bolivia es grande”.

Quiroga cumple intensa agenda en las regiones y se dispone a iniciar el ciclo de cierres de campaña electoral.

“Viernes en la noche empiezo en Oruro, no voy a dormir, haré siestas en la vagoneta, quiero estar en todo Bolivia, los votantes merecen también escuchar el mensaje”, insistió.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha programado el segundo debate presidencial para el 12 de agosto.

En ese marco, dijo que asistió a “ocho o 10 foros y debates” de ese tipo en los cuales midió su propuesta electoral con sus contendores.

El silencio electoral rige desde el jueves 14 de agosto para que el 17 de agosto la población asista a las urnas a votar.