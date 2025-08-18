Tuto dice estar listo para la segunda vuelta y pensó que la contienda sería con Doria Medina

El senador Rodrigo Paz ganó la elección nacional del 17 de agosto; pero, ahora debe ir a balotaje. Doria Medina quedó fuera de la contienda electoral del 19 de octubre.

El expresidente y candidato de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, en entrevista exclusiva con EL DEBER agradeció el respaldo de la ciudadanía que votó por él, felicitó a Rodrigo Paz Pereira por el triunfo en primera vuelta y dijo estar preparado para una inédita e histórica segunda vuelta en las elecciones generales de este año.

La apuesta era con Samuel Doria Medina, pero el triunfo de Rodrigo Paz sorprendió a todos.

«Era previsible que se dé una segunda vuelta , y la verdad es que hasta unas semanas estábamos conscientes de que iba a haber una segunda vuelta con la gente de Doria Medina y su proyecto, pero estábamos conscientes de que había una subida rápida de Rodrigo Paz. Felicito a Rodrigo Paz y al capitán Lara», dijo Quiroga.

Pero el sorpresivo resultado de la elección va mas allá y es algo que destaca, el también expresidente, al afirmar que este domingo fue «un día de liberación nacional», frase que subrayó para remarcar la derrota de la izquierda popular representada por el MAS y el andronoquismo.

«Este domingo 17 de Agosto hubo un segundo grito libertario y se escuchó: la gente ya no quiere vivir la polarización, la persecución, la división. Creo que nadie pensó que después de 20 años nos podíamos liberar de ese yugo masista y ahora tenemos algo inédito, una oportunidad de segunda vuelta», destacó el político boliviano.