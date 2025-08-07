Tuto Quiroga pone en duda su asistencia al debate del TSE por conflictos de agenda

El presidenciable argumentó que su agenda está repleta de cierres de campaña en diferentes regiones del país, y considera que es prioritario estar cerca de los votantes.

Fuente: Asuntos Centrales

“Vamos a hacer los cierres, va a haber esas discusiones. Si se puede arreglar y coordinar bien, si no hay que seguir, pero creo que la gente merece también que estemos en todos los lugares”, sostuvo.

Quiroga expresó que ya ha participado en numerosos foros y debates, y siente que se ha “aburrido de tanto vernos” con otros candidatos como Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina.

El candidato afirmó que su enfoque ahora es recorrer Bolivia, especialmente en los días previos a la elección, para llevar su mensaje directamente a la gente.