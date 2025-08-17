Tuto Quiroga resalta que todos tienen en derecho a votar sin “ningún tipo de presión”Categorías Política, VideosEtiquetas , Elecciones Generales 2025 17/08/2025 El candidato presidencial por alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, votó poco después del mediodía en La Paz. Antes había acompañado a su ‘vice’, Juan Pablo Velasco y a su madre. [Foto: APG] / El candidato presidencial por alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga (dr de blanco) fue en La Paz, pero antes acompañó a su madre y a su candidato a ‘vice’, Juan Pablo VelascoFuente: Unitel eju.tv El candidato presidencial por alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, emitió su voto después del mediodía en La Paz. Aunque, antes había acompañado a su candidato a ‘vice’, Juan Pablo Velasco a sufragar en Santa Cruz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas <br /> <br /> Tras salir de votar, Quiroga remarcó que “todos tienen en derecho a votar sin “ningún tipo de presión”. En su declaración también lamentó que se registren incidentes en algunos lugares en la jornada de votación, como sucedió en Ginebra, Suiza. “Claro que lo repudio”, agregó cuando fue consultado sobre su opinión de lo que sucedió también en un recinto de votación horas antes de la llegada del también candidato Andrónico Rodríguez. Ante estas situaciones, insistió que todos tienen la obligación, responsabilidad y derecho de emitir el voto sin presión de ninguna naturaleza. Finalizó indicando que esperará los resultados tranquilo.