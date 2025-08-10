Última encuesta: ¿Cuál es perfil de los que votarían en blanco, nulo e indecisos?

UNITEL difundió este domingo la última encuesta de intención de votos con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año

Fuente: Unitel

¿Cuál es perfil de los que hoy por hoy votarían en blanco, nulo y de los que no saben por quién votar?. En la última encuesta de la Red UNITEL los votos residuales están por encima del 30%.

Ipsos CIESMORI realizó un estudio de sus características para Unitel y definió que el 64% de las personas que dicen que votarán en blanco son mujeres, de entre 29 y 44 años, (42%), y estudiaron hasta el bachillerato (42%).

Las personas que dicen que votarán nulo, comparten características con las que dicen que votarán en blanco: son mayoritariamente mujeres (55%), estudiaron hasta el bachillerato (39%) y la mayoría tienen entre 29 y 44 años (39%).

Donde hay más diferencias es entre los votantes indecisos: son mayoritariamente mujeres (58), el 63% de los indecisos tienen entre 29 y 69 años y casi la mitad de ellos (43%) han alcanzado como máximo grado escolar, la primaria.

En los tres casos, son personas que viven en las principales ciudades el país. Los blancos y nulos, viven en La Paz y El Alto (33% blanco) (39% nulo), pero los indecisos se encuentran mayoritariamente en Santa Cruz (45%).

Hay más datos sobre los indecisos: al 42% no los convence ningún candidato, un 27% está entre dos o tres candidatos y un 14% ya tiene definido su voto, pero no lo quiere decir (14% oculta su voto).

Y también, la definición por el voto en blanco y el nulo ha bajado. En la anterior encuesta, 65% de los que iban a votar en blanco estaban seguros de hacerlo y no cambiarían su voto, ese porcentaje ha descendido hasta 47%.

También en la tercera encuesta, ocho de cada 10 personas que decían que iban a votar nulo, aseguraban que no cambiarían de opinión. En esta encuesta, un 48% podría votar por algún candidato.

Pero, ¿por qué votar blanco o nulo?, a ocho de cada diez que dicen que votarán de esta manera no les convence ningún candidato (80%).