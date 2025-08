“Un asesor de otro candidato contrató a 10 periodistas argentinos para hacerme guerra sucia”

Fuente: Red Uno

Por: Luis Fernando Soria Sejas

El candidato presidencial de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina aseguró este domingo que están gastando “miles de millones” en guerra sucia contra su candidatura. Dijo que es una práctica «importada» de otros países. En este caso mencionó que para ese tipo de prácticas hasta se contrataron a 10 periodistas argentinos.

“Sé que un asesor de un candidato que está en campaña, contrató a 10 periodistas argentinos para hacerme guerra sucia”, aseveró Samuel Doria Medina en la Caja Negra de UNO DECIDE. Sin embargo, evitó revelar de qué candidato se trataba.

Además, subrayó que sabe que esa «es una práctica importada de otros países», porque en Bolivia los periodistas no trabajan así.

Contó que, cuando se lo comentaron, en un principio no le dio importancia, pero luego, cuando estaba en Argentina habló con todos los medios y “había dos que empezaron a hacerme preguntas raras que no tenían nada que ver”.

También dijo que entre los “contratados” hay un periodista que no puede vivir en España porque allí tiene un proceso y que en Bolivia los últimos días lo andaba persiguiendo “con unas preguntas raras”.

“Está comprobado que como no están funcionando sus estrategias con guerra sucia quieren ganar. Están gastando cientos de miles y no les está dando resultados”, acotó, a tiempo de hacer referencia a los avisos en la red Internet que señalan que eliminará la Renta Dignidad. “Por supuesto que no la voy a eliminar”, dijo.