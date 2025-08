Un candidato presidencial plantea sustituir postulantes minutos antes del 13 de agosto, según vocal Tahuichi

PIDEN REFORMAR LEY 026

Faltando cinco minutos antes del 13 de agosto, un candidato tendría la intención de sustituir candidatos que fueron inhabilitados, según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi.

“Un candidato presidencial me lo dijo, no voy a decir su nombre, me dijo Tahuichi espérame hasta las 23.55 del día miércoles 13, porque los últimos cinco minutos te voy a traer a mis candidatos”, afirmó.

El parágrafo III, del artículo 108, de la Ley de Régimen Electoral, establece que las sustituciones por causa de renuncia podrán presentarse hasta 45 días antes del día de la elección y por las otras causales establecidas “hasta tres días antes del día de la votación”.

Para el vocal del TSE, las alianzas y partidos políticos no pueden “jugar con el voto informado de los electores”, si se concretan el ingreso de las listas, por lo que consideró que esa figura debe ser reformada.

“Corresponde que, en futuros procesos eleccionarios, solamente está sustitución sea por fuerza mayor. Todos los candidatos deberían estar ya definidos hasta antes que ingrese a la papeleta de sufragio, lo otro es jugar con el electorado”, insistió.

Hasta el momento, existen al menos 1.000 candidatos que se encuentran todavía pendientes de sustitución.

Las elecciones generales se encuentran fijadas para el domingo 17 de agosto. ///agc