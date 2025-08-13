Un pueblo español quiere erigir una escultura de un toro del tamaño de la torre Eiffel

«Sería un punto de atracción que nadie olvidaría», afirmó Jorge Álvarez, presidente y fundador de la Academia Española de la Radio y director de Radio España.

El Molar, un pueblo que se ubica en la Comunidad de Madrid (España), tiene la intención de erigir una escultura con forma de toro bravo de 300 metros de altura, el mismo tamaño de la torre Eiffel, informaron este lunes medios locales.

El monumento, que busca convertiste en el nuevo icono turístico del país europeo, albergaría en sus pitones un mirador panorámico con vistas a buena parte del centro peninsular, desde donde se podría otear la Sierra de Guadarrama e incluso Guadalajara.

La gigantesca escultura ocuparía diez hectáreas e iría acompañada de una zona comercial con temática taurina, incluyendo restaurantes y tiendas especializadas. El Ayuntamiento de la localidad ha expresado su voluntad de ceder los terrenos necesarios para dicha iniciativa.

La propuesta, bautizada como ‘el toro de España’, ha sido impulsada por la Academia Española de Tauromaquia. «El toro sería un punto de atracción que nadie olvidaría. Aporta identidad, cultura, originalidad y una oportunidad de posicionar a España en el mapa turístico mundial con una imagen única», dijo Jorge Álvarez, presidente y fundador de la Academia Española de la Radio y director de Radio España.