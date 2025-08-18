Unidad se impone en Tarija y el MAS queda fuera de la Brigada Parlamentaria

Siete de 13 escaños legislativos han sido ocupados por los candidatos que acompañaron la fórmula de Samuel Doria Medina. El PDC y Libre tienen tres escaños legislativos cada uno

Gráfica de los resultados de la votación en Tarija

El 17 de agosto, Bolivia acudió a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. En Tarija, los resultados del conteo rápido marcaron un panorama donde las fuerzas políticas tradicionales y emergentes midieron sus fuerzas, determinando cómo quedará conformada la representación parlamentaria del departamento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Movimiento al Socialismo (MAS) se quedó sin representante.

Los resultados en Tarija

Según los datos preliminares del cómputo departamental, el frente liderado por Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad alcanzó el primer lugar con un 39,8% de los votos en Tarija. En segundo lugar quedó Jorge “Tuto” Quiroga de Libre, con un 22,2%, seguido por Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que obtuvo el 18,7%. Más atrás se ubicaron Andrónico Rodríguez (7,7%), Manfred Reyes Villa (5,6%), Eduardo Del Castillo (4%), Pavel Aracena (1,2%) y Jhonny Fernández (0,8%).

Estos resultados definieron la distribución de los escaños plurinominales del departamento, dejando a Tarija con una representación variada en la Brigada Parlamentaria, aunque con una clara inclinación hacia el bloque de Doria Medina.

Uninominales En las diputaciones uninominales la Alianza Unidad de Doria Medina conquistó tres de los cinco espacios legislativos

Diputados uninominales

En el caso de los diputados uninominales, cada circunscripción definió a sus representantes:

· Circunscripción 43: Rudy Pantaleón (PDC)

· Circunscripción 42: Lidia Ruiz (Unidad)

· Circunscripción 41: Marina Cachambi (Unidad)

· Circunscripción 40: Richard López (Unidad)

La duda aún queda en la Circunscripción Especial. Hasta el cierre de la presente edición, al 88% de las actas computadas, lideraba Osvaldo López (PDC) con 678 votos, pero no muy lejos quedaba Andrés Segundo Tejerina (MAS) con 656 votos.

Con esta distribución, Unidad logra afianzarse en el control de los escaños uninominales, mientras el PDC conserva momentáneamente presencia en la C-43 y la Especial.

Los plurinominales

Los escaños plurinominales se repartieron de acuerdo a la votación departamental que recibieron los candidatos.

La Alianza Unidad que alcanzó un 39,8% de respaldo, le sirvió para conquistar dos escaños. En senadores, César Mentasti Padilla y Leonor Romero Gutiérrez; en diputados, Karina Liebers Cáceres y Nayib Cassal Issa.

La alianza Libre con su 22,2%, conquistó un escaño, en el senado es para Isabel Moreno Cortez y en diputados es para José Luis Porcel.

El PDC que obtuvo un respaldo del 18,7%, conquistó un escaño de senador, que será ocupado por Diego Ávila Navajas, y en diputados estará Horacio Calizaya.

De esta manera, Tarija contará con cuatro senadores y cuatro diputados plurinominales, representando a tres fuerzas distintas, lo que anticipa un escenario de debates marcados por la fragmentación política. Ha quedado en evidencia que llegó el fin de la hegemonía del MAS.

Una representación con equilibrios

El mapa político de Tarija muestra un liderazgo claro de Doria Medina, pero también una importante presencia de Quiroga y Paz, lo que garantiza que la bancada tarijeña en la Asamblea reflejará posiciones diversas. La apuesta por nuevas figuras en las circunscripciones uninominales y el equilibrio en los plurinominales evidencian que el electorado tarijeño optó por un voto mixto, donde primaron tanto las lealtades políticas como las propuestas locales.

Ahora, el desafío para estos representantes será traducir la confianza del electorado en gestión legislativa efectiva, defendiendo los intereses de Tarija en un contexto nacional marcado por tensiones económicas, sociales y políticas.

Cabe señalar que actualmente la Brigada Parlamentaria de Tarija ha sido objeto de críticas, esto debido a que este año no ha podido renovar su directiva y en consecuencia ha terminado cerrando sus puertas, sin haber llevado siquiera una sesión ni tampoco brindando atención al público.

Fin de la hegemonía del MAS en Tarija

Con los resultados de estas últimas elecciones generales, se ha confirmado que la hegemonía del MAS llegó a su fin. En las elecciones pasadas, el partido azul solía ocupar la mayoría de los escaños parlamentarios en Tarija, y consecuente se hacía del control de la Brigada Parlamentaria.

Sin embargo, ahora el panorama ha cambiado, de haber sido mayoría hoy no tienen representación, ni el MAS de Eduardo Del Castillo ni Alianza Popular de Andrónico Rodríguez han podido conseguir un escaño legislativo tarijeño.