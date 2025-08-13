“Vamos a gobernar, hay que poner orden”, dijo Del Castillo en su cierre de campaña en La Paz

Fuente: Unitel

A pocas horas de iniciarse el silencio electoral, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que postula a Eduardo Del Castillo como candidato a la Presidencia, cerró este miércoles su campaña con un acto político en la plaza Villarroel, en la ciudad de La Paz.

La concentración comenzó en horas de la tarde con la participación de candidatos a diputados, senadores y una gran cantidad de simpatizantes que se congregaron en la zona de Miraflores.

El evento inició con las intervenciones de dirigentes del partido azul y representantes de sectores sociales afines al MAS. Se tiene previsto que, cerca de las 21:00, se dirijan el candidato presidencial Eduardo Del Castillo y su acompañante de fórmula, Milán Berna.

“Vamos a gobernar, hay que poner orden, vamos a poner orden. Nosotros hemos nacionalizado nuestros recursos naturales, hemos entrado en la era de la industrialización”, afirmó Berna durante su intervención.

Horas antes del cierre de campaña del MAS, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, afín a Luis Arce, pidió la unión de los candidatos presidenciales Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, y Del Castillo, del MAS. Advirtió que, de no concretarse esa situación, el sector enfrentará un fracaso electoral.

“Queremos mencionar que, si tienen la conciencia de seguir llevando al instrumento político, deberían unificarse el señor Andrónico y Del Castillo para buscar la unidad del campo, que es el voto mayoritario del MAS. Si no hay unidad, será un fracaso que puede venir”, afirmó el dirigente campesino.