“Vamos a sacar el socialismo”: Reyes Villa y Medrano cierran campaña en el Plan 3.000 de Santa Cruz

Los candidatos por la alianza APB-Súmate en su cierre de campaña en el Plan 3000 de Santa Cruz. Foto: Captura

«Este 17 de agosto, unidos vamos a sacar el socialismo y vamos a hacer a Manfred presidente de este país», proclamó Juan Carlos Medrano, candidato a la Vicepresidencia por la alianza APB-Súmate, durante el cierre de campaña realizado la noche de este martes en la plaza El Mechero, ubicada en el Plan 3.000, una de las zonas más populosas de Santa Cruz de la Sierra.

A su lado, Manfred Reyes Villa, postulante a la Presidencia por la misma alianza, saludó a sus seguidores y elogió a Santa Cruz, calificándola como una “bella tierra altamente productiva”. En su discurso, destacó la necesidad de un cambio profundo en el país.

“He recorrido desde Pando hasta Tarija y he visto el sufrimiento de nuestra gente, comunidades sumidas en la miseria. Con Juan Carlos Medrano, senadores y diputados, vamos a cambiar Bolivia. Tengo experiencia”, afirmó Reyes Villa, quien se ausentó del segundo debate presidencial, realizado en la ciudad de El Alto, para participar de este acto proselitista.

La velada estuvo amenizada por presentaciones musicales y orquestas en vivo. Según la organización, este miércoles se realizará el cierre de campaña nacional en la ciudad de Cochabamba.

Reyes Villa explicó que eligieron el Plan 3.000 como escenario para el evento porque allí viven familias provenientes de distintos puntos del país, muchas de las cuales enfrentan importantes carencias sociales.

